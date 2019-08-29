سان, جيرمان, يرفض, عرض, برشلونة, بشأن, نيمار,

ذكرت تقارير إذاعية، أن باريس سان جيرمان رفض آخر العروض المقدمة من برشلونة، لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب إذاعة راديو "مونت كارلو"، فإن سان جيرمان أخطر برشلونة بأن نيمار لن يغادر "حديقة الأمراء" ضمن صفقة تبادلية، وإنما مقابل المال فقط.وانتشرت تقارير صحفية أمس، تفيد بأن باريس وافق على آخر عرض تقدم به برشلونة، والذي شمل الثنائي عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، إلى جانب 125 مليون يورو، مقابل ضم نيمار، قبل أن تنفي الإذاعة الفرنسية هذا الأمر جملة وتفصيًلا.ومن المقرر أن يجتمع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، مع ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، في موناكو، اليوم، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.ومن المتوقع أن يكون اللقاء حاسمًا، لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستتم بالفعل، كما تم التسريب من جانب برشلونة، أو إذا غير سان جيرمان رأيه.