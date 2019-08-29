الناصرة - استعدادات في مجال الأمن والأمان مع بدء السنة الدراسية

يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بدهان الخطوط البيضاء (خط المشاة) في شوارع المدينة بشكل عام وتلك التي بمحاذاة المدارس وذلك لمنع الخطر عن الطلاب المتوجهين الى مدارسهم في بدء السنة الدراسية الجديدة.عمال البلدية المنتشرين في كل أحياء المدينة يقومون بدهان الأرصفة والحواجز الحديدية التي تضمن أمن الطلاب .قسم تطبيق القانون كذلك يقوم بجولات تفقدية بالمناطق المحيطة بالمدارس متفقداً الأوضاع متأكدا من توفر كافة الضمانات التي تتيح جواً امناً للطلاب في ذهابهم وايابهم للمدارس.ويقوم رئيس البلدية السيد علي سلام والقائم بأعماله السيد محمد عوايسي مسؤول ملف المعارف بمتابعة الأمور المتعلقة بافتتاح السنة الدراسية بشكل يومي.