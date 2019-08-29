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المطران عطا الله حنا : هدم منازل ابناء شعبنا الفلسطيني لن يثنينا عن التمسك بأرضنا والتشبث بعدالة قضيتنا



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القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم بأن سياسة هدم منازل الفلسطينيين لن تثنينا عن التمسك بأرضنا وجذورنا العميقة في تربة هذه الارض المقدسة .


الاحتلال يدمر المنازل ويشرد المواطنين ولكنه لن يتمكن من النيل من معنويات وارادة شعبنا والذي سيبقى يناضل من اجل الحرية واستعادة الحقوق السليبة .


ان تدمير منازل الفلسطينيين في محيط القدس وفي غيرها من الاماكن في هذه الارض المقدسة انما هي سياسة تطهير عرقي تدل على همجية وعنصرية الاحتلال الذي يستهدف الفلسطينيين في كافة مفاصل حياتهم .


نعرب عن وقوفنا وتضامننا مع اولئك الذين استهدفت منازلهم واصبحوا بين ليلة وضحاها لاجئين في وطنهم يفترشون الارض ويلتحفون السماء . 


وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه صباح هذا اليوم لدى استقباله وفدا من المواطنين الفلسطينيين الذين استهدفت ودمرت منازلهم .


تصوير - afp




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