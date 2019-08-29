المطران, عطا, الله, حنا, :, هدم, منازل, ابناء, شعبنا, الفلسطيني, لن, يثنينا, عن, التمسك, بأرضنا, والتشبث, بعدالة, قضيتنا,

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سلمت الشرطة في مدينة القدس اليوم الخميس كل من مدلين عيسى مديرة مشروع قوافل الأقصى...
اصيب ظهر اليوم الخميس شاب باصابات متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في منطقة الجدوع بام...
حصد فيديو "الحقيبة المدرسية " للطفل اسماعيل يوسف أبو مرسة "سوبر سمعة" 7 أعوام من...
اعتقلت الشرطة شابا 27 عاما من سخنين بعد ضبط مسدس وكمية من الذخيرة ومخدرات من نوعي...
في ضوء الأحداث الأخيرة على الجبهة الشمالية، سيبحث مجلس الأمن الدولي اليوم تمديد...
توج المجلس المحلي في كفركنا أعمال البناء والترميمات في المؤسسات التعليمية...
رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار...
تستمر المفاوضات بين وزارتي المالية والتربية والتعليم من جهة ونقابة المعلمين من...
اليوم يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى...
احتفلت كلية القدس - بارد للآداب والعلوم في جامعة القدس بتخريج الدفعة السابعة...