مجلس, كفركنا, ينهي, أعمال, الترميمات, بالمؤسسات, التعليمية, ويستعد, لافتتاح, السنة, الدراسية.,

توج المجلس المحلي في كفركنا أعمال البناء والترميمات في المؤسسات التعليمية بالبلدة وذلك عشية العودة الى المقاعد الدراسية.وقد أشرف قسم الهندسة وقسم المعارف على المشروع الذي وصلت تكلفته مئات آلاف الشواقل كأعمال ترميم وتأثيث للصفوف والمرافق المدرسية.تجدر الإشارة أن المجلس المحلي سينظم فعالية لافتتاح السنة الدراسية تضم مديري ومعلمي مدارس كفركنا بحضور مفتش المعارف ومحاضرين وذلك للاعلان عن الرؤية التعليمية والتربوية لكفركنا في السنة الدراسية القريبة والسنوات القادمة.