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تعيين حنان فريدمان في منصب مدير عام لئومي‎



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قرر مجلس إدارة بنك لئومي، الذي يترأسه د. سامر حاج يحيى، تعيين المحامي حنان فريدمان، في منصب مدير عام مجموعة لئومي، وذلك وفقا لتوصيات لجنة البحث التي ترأسها رئيس مجلس إدارة البنك. وبذلك سيشغل فريدمان المنصب خلفا لركيفت روسك عميناح، التي أشغلت منصب المديرة العامة للئومي منذ أيار 2012.


المحامي حنان فريدمان (48 عاما)، متزوج وأب لـ 4 أولاد، انضم إلى لئومي قبل أكثر من 5 أعوام. في البداية عمل في منصب المستشار القانوني الرئيسي لمجلس إدارة البنك، بعدها تم تعيينه رئيسا للقسم الاستراتيجي، الابتكار، التحوّل البنكي والتنظيمي، وقاد عدة خطوات هامة في البنك من بينها: تطبيق قانون شطورم، إدخال شركاء استراتيجيين لبنك لئومي في الولايات المتحدة الأمريكية، بيع لئومي كارد وبيع لئومي رومانيا. 


وكان حنان فريدمان شريكا مركزيا في عدة خطوات استراتيجية نفذها لئومي في السنوات الأخيرة، إلى جانب خطوات تنجيع وتذويت خدمات ديجيتالية متطورة. كمسؤول عن الاستراتيجية ونشاطات فروع خارج البلاد، قاد فريدمان خطوات تجارية ناجحة في عدة مجالات. فريدمان حاصل على اللقب الأول (بامتياز) والثاني في المحاماة من جامعة بار إيلان.


في نهاية شهر تموز 2019، أعلنت السيدة ركيفت روسك عميناح عن انهاء عملها في بنك لئومي، بعد ان أشغلت منصب المديرة العامة لـ 7 سنوات. في شهر تموز عيّن مجلس إدارة لئومي لجنة بحث برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. سامر حاج يحيى، وضمت اللجنة أعضاء من مجلس الإدارة: السيدة تمار جوتليب، السيد أوهاد مراني، السيدة استير دومينيسيني والسيد يورام جباي. لجنة البحث قامت بعمل مكثف وأساسي، وفي نهايته أوصت لمجلس الإدارة بتعيين حنان فريدمان في منصب مدير عام لئومي القادم. 


د. سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة البنك قال: "مع استلامي مهام منصبي كرئيس لمجلس الإدارة، ألقيت على عاتقي مهمة هي واحدة من بين المهمات الهامة لمستقبل البنك للسنوات القريبة – تعيين المدير العام. لجنة البحث التي عملت في الشهر الأخير قامت بجلسات عديدة من أجل تحديد القدرات، الصفات والمعرفة والخبرة المطلوبة من المدير العام المستقبلي، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي عامة، والبنك خاصة. قامت اللجنة بفحص مرشحين من داخل وخارج البنك، من البلاد والخارج، وتوصلت إلى النتيجة أن حنان فريدمان هو أكثر مرشح ملائم لقيادة البنك في هذه الفترة. أعضاء مجلس الإدارة يعرفون جيدا أن فريدمان عندما كان عضوا في إدارة البنك في السنوات الخمس الأخيرة، قاد خطوات مركزية وتم تنفيذها بشكل حثيث بالتنسيق مع مجلس الإدارة ولجانه، وهم يقدرون عمله ومساهماته لنجاح لئومي".


أشكر أعضاء لجنة البحث على عملها المكثف، وأشكر أعضاء مجلس الإدارة على قبول توصية اللجنة. يتمتع حنان بقدرات مثبتة في التخطيط الاستراتيجي وقيادة خطوات معقدة. أنا أعتمد وأثق، بفضل معرفة حنان العميقة بعالم البنوك والتحديات في صناعة العالم المالي، إلى جانب معرفته بالموظفين وبمديري لئومي، أقسام البنك المختلفة، مجمل نشاطات البنك واحتياجات الزبائن، بأنه سيواصل قيادة لئومي نحو نجاحات كبيرة في المستقبل".


"السيدة روسك عميناح، ستستمر مع لئومي حتى نهاية 2019، وهذه فرصة لأشكرها من أعماق قلبي على مساهماتها وعملها من أجل لئومي طيلة سنواتها في المجموعة، وعلى النتائج الممتازة التي حققها لئومي بقيادتها".




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