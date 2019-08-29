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اليوم - قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا.. مجموعة الموت تلوح بالأفق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سيكون عشاق كرة القدم، اليوم  الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على موعد مع سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية.



وسيتواجد كما جرت العادة 32 فريقا في دور المجموعات، يتم تقسيمها على أربع مستويات.


ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت بطرسبورغ.


وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد نفسه مواجهة بعضها البعض، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد، ومواطنه أتلتيكو، وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد، ومواطنه نابولي، وبوروسيا دورتموند، وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية، هناك إمكانية كبيرة لوقوع أكثر من ناد كبير فيما يعرف بـ "مجموعة الموت".


فيما يلي مستويات الأندية المشاركة في دوري الأبطال:


المستوى الأول: ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، يوفنتوس، برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، زينيت بطرسبورغ.


المستوى الثاني: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، نابولي، شاختار دونيتسك، توتنهام، بنفيكا، ليون.


المستوى الثالث: بايرن ليفركوزن، سالزبورغ، فالنسيا، إنتر، أولمبياكوس، لوكوموتيف موسكو، جينك، وأياكس أمستردام.


المستوى الرابع: دينامو زغرب، النجم الأحمر، غالطة سراي، لايبزيغ، أتلانتا، ليل، سلافيا براغ، وكلوب بروج.


الإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا


وعلى هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات، سيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2019، والمقدمة من قبل الاتحاد القاري للعبة، بناء على أداء اللاعبين في المسابقات الأوروبية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.


واقتصرت المنافسة على الجائزة بين ثلاثة لاعبين وهم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، والهولندي فيرغيل فان دايك، مدافع ليفربول.


تجدر الإشارة إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، توج بالجائزة في العام الماضي.




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