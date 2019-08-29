ايران:, القواعد, الامريكية, في, قطر, والامارات, وبحر, عُمان, في, مرمى, صواريخنا, مع, سقوط, اول, صاروخ, امريكي, علينا,

هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة باستهداف القواعد والبوارج الأمريكية في قطر والإمارات وخليج عمان عند سقوط أول صاروخ أو قنبلة أمريكية على إيران.

وقال زاده ان ايران حددت أهدافا في القواعد الأمريكية في الإمارات وقطر لضربها في حال مهاجمتنا من قبل الولايات المتحدة.واكد زاده ان إيران كانت جاهزة للرد على أميركا بعدما أسقطت طائرتها التجسسية في الخليج.واضاف أن المسؤولين في إيران كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب، وأن ظلال الحرب التي ألقاها البعض في البلاد لسنوات هي كذبة كبيرة، وأضاف "لقد كان لدينا يقين بأنه عند إصابة أول صاروخ أو قنبلة أميركية لأرضنا فإنه سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وسفنهم في بحر عمان والتي كنا قد صوبنا نحوها سابقاً".واوضح زاده أن بعض البلدان العربية انتبهوا إلى أنه تمّ الاحتيال عليهم وقد أنفقوا هباءً كل تلك الأموال.