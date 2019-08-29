ايران:, القواعد, الامريكية, في, قطر, والامارات, وبحر, عُمان, في, مرمى, صواريخنا, مع, سقوط, اول, صاروخ, امريكي, علينا,

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أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء "حالة طوارئ" في الولاية...
أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن...
قررت الولايات المتحدة عدم نشر خطتها للسلام " صفقة القرن" قبل انتخابات الكنيست....
أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الأربعاء إن الولايات...
قصفت طائرات اسرائيلية مساء الاربعاء موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع...
كشف في نيودلهي عن بعض تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة ، ظافر ملحم: إن قرار سلطات الاحتلال...
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران لا تسعى...
قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اغلق اليوم المجال الجوي على طول...
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت بعض الأشخاص...