بيباس:مواطنو, الدولة, لن, يكونوا, رهائن, في, أيدي, منظمة, المعلمين,

رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار أمر منع ضد قرار إعلان الإضراب من قبل منظمة المعلمين في أول يوم لإفتتاح العام الدراسي الجديد.وقال بيباس معقبًا على القرار:أبارك قرار محكمة العمل التي منعت إضرابًا لا مبرر له.المواطنون في الدولة لن يكونوا رهائن في أيدي منظمة المعلمين التي تمارس أجندة خاصة لا علاقة لها بالإتفاقيات التي وقعت عليها وللحقائق على أرض الواقع.مركز السلطات المحلية برئاستي سيواصل العمل من أجل إفتتاح العام الدراسي الجديد على أكمل وجه ودون أي معيقات.