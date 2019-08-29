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استمرار المساعي لمنع إضراب المعلمين في المدارس الابتدائية



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تستمر المفاوضات بين وزارتي المالية والتربية والتعليم من جهة ونقابة المعلمين من جهة أخرى، سعيا لمنع الاضراب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال لدى افتتاح العام الدراسي الجديد يوم الاحد المقبل. ومن المقرر أن يبلِغ الطرفان محكمة العمل القُطرية غدا بنتائج التفاوض.



وأوعزت محكمة العمل القطرية الليلة الماضية إلى وزارتي المالية والتربية والتعليم من جهة ونقابة المعلمين من جهة أخرى مواصلة المفاوضات بينهما بشان النقاط الخلافية حتى بعد غد الجمعة. جاء ذلك بعد جلسة مطولة عقدتها المحكمة للنظر في طلب الوزارتين اصدار أمر منع ضد الاضراب الذي أعلنته النقابة في المدارس الابتدائية لدى افتتاح العام الدراسي الجديد يوم الاحد المقبل.


وكانت محكمة العمل القطرية قد أصدرت يوم أمس امر منع بحق منظمة المعلمين يلزمهم بالعودة الى مزاولة أعمالهم كالمعتاد في العام الدراسي المقبل في المدارس الإعدادية والثانوية.


هذا وتواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد .

وجاء في بيان صادر عن الوزارة ان عدد الطلاب في البلاد يبلغ مليونين و3045 بينهم نحو 390 الف طالب عربي، و123 الف طالب بدوي، و41 الف درزي وقرابة1000 طالب شركسي.




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