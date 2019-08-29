تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-29 09:54:29 ايران: القواعد الامريكية في قطر والامارات وبحر عُمان في مرمى صواريخنا مع سقوط اول صاروخ امريكي علينا |  2019-08-29 09:02:35 الإعصار دوريان يفرض حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية |  2019-08-29 08:58:54 استمرار المساعي لمنع إضراب المعلمين في المدارس الابتدائية |  2019-08-29 08:47:32 7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب |  2019-08-29 08:45:22 من أين يجني "فيسبوك" أرباحه الطائلة؟ |  2019-08-29 08:44:33 جراح إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي في عمليات "زرع الكلى" |  2019-08-29 08:42:37 ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا |  2019-08-29 06:28:05 واشنطن تقرر عدم نشر خطتها للسلام قبل انتخابات الكنيست |  2019-08-29 06:04:26 أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحارة |  2019-08-28 23:38:51 زيدان يرفض المخاطرة بهازارد |  2019-08-29 00:01:52 أمريكا: خطة السلام لن تعرض قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-28 22:33:54 جامعة القدس تخرج كوكبة جديدة من طلبة كلية القدس |  2019-08-28 22:31:45 باقة الغربية:جلسة تقييميّة لأوضاع التّربية والتّعليم قبيل افتتاح السّنة الدّراسيّة |  2019-08-28 23:29:46 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الشيخ دنون |  2019-08-28 23:26:55 الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيس بوليفيا يشارك شخصيا في إخماد حرائق الأمازون



  |     |   اضافة تعليق



رئيس بوليفيا يشارك شخصيا في إخماد حرائق الأمازون




كلمات متعلقة

رئيس, بوليفيا, يشارك, شخصيا, في, إخماد, حرائق, الأمازون,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة محمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة عرابة تظاهرة نصرة الاقصى ’ القدس هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققمسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةمصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com