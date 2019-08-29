لفتة, إنسانية, لفتيات, تركيات, يحققن, حلم, طفل, فقير,

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أثار رد الإعلامية الشهيرة كريستيان بيسري مذيعة قناة الحدث، على رسالة غزل طويلة...
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قدمت المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، استقالتها من قناة "الجزيرة"، بعد خمس سنوات...
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