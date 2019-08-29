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لفتة إنسانية لفتيات تركيات يحققن حلم طفل فقير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتيات يقمن بمفاجأة طفل فقير في مدينة دياربكر التركية.



ويظهر الفيديو قيام الفتيات بتحضير مفاجأة لطفل فقير يتردد على نفس المكان لجمع بقايا النفايات، بعد علمهن برغبة الطفل بشراء دراجة هوائية منذ فترة طويلة، وقامت الفتايات بوضع الهدية بين كومة من الكرتون بالقرب من حاوية النفايات


وعندما بدأ الطفل بالبحث في الحاوية، لفت انتباه هذه الكومة من الكرتون، وتقدم ليجد دراجة أحلامه في انتظاره.




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