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7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.



وأضافت أن "التساقطات المطرية القوية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في قرية دوار تيزرت قرب مدينة تارودانت".


وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني على آخر المستجدات".




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