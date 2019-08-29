7, قتلى, على, الأقل, بفيضانات, جنوب, المغرب,

أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.

وأضافت أن "التساقطات المطرية القوية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في قرية دوار تيزرت قرب مدينة تارودانت".وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني على آخر المستجدات".