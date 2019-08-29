أصالة, وأحلام, ترفضان, الإقامة, في, فندق, واحد!!,

تزامناً مع فاعليات مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في السعودية، والذي تشارك فيه كل من الفنانة السورية ​أصالة​ والفنانة الإماراتية ​أحلام​، تحدثت مصادر مطلعة أنهما رفضتا الإقامة في نفس الفندق.

فقد كان من المقرر تواجدهما في الفندق نفسه وهو المخصص لإقامة الفنانين فيه، إلاّ أن اللجنة المنظمة لموسم الطائف اضطرت إلى تلبية رغبتهما بتواجدهما في فندقين مختلفين.ويشار إلى أن الخلاف بين أصالة وأحلام كان تجدد على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إذ وصل الأمر إلى تبادل للرسائل عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي إنتهى بحظ كلاّ منهما للأخرى.