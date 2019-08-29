تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-29 09:54:29 ايران: القواعد الامريكية في قطر والامارات وبحر عُمان في مرمى صواريخنا مع سقوط اول صاروخ امريكي علينا |  2019-08-29 09:02:35 الإعصار دوريان يفرض حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية |  2019-08-29 08:58:54 استمرار المساعي لمنع إضراب المعلمين في المدارس الابتدائية |  2019-08-29 08:47:32 7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب |  2019-08-29 08:45:22 من أين يجني "فيسبوك" أرباحه الطائلة؟ |  2019-08-29 08:44:33 جراح إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي في عمليات "زرع الكلى" |  2019-08-29 08:42:37 ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا |  2019-08-29 06:28:05 واشنطن تقرر عدم نشر خطتها للسلام قبل انتخابات الكنيست |  2019-08-29 06:04:26 أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحارة |  2019-08-28 23:38:51 زيدان يرفض المخاطرة بهازارد |  2019-08-29 00:01:52 أمريكا: خطة السلام لن تعرض قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-28 22:33:54 جامعة القدس تخرج كوكبة جديدة من طلبة كلية القدس |  2019-08-28 22:31:45 باقة الغربية:جلسة تقييميّة لأوضاع التّربية والتّعليم قبيل افتتاح السّنة الدّراسيّة |  2019-08-28 23:29:46 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الشيخ دنون |  2019-08-28 23:26:55 الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أصالة وأحلام ترفضان الإقامة في فندق واحد!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تزامناً مع فاعليات مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في السعودية، والذي تشارك فيه كل من الفنانة السورية ​أصالة​ والفنانة الإماراتية ​أحلام​، تحدثت مصادر مطلعة أنهما رفضتا الإقامة في نفس الفندق.


فقد كان من المقرر تواجدهما في الفندق نفسه وهو المخصص لإقامة الفنانين فيه، إلاّ أن اللجنة المنظمة لموسم الطائف اضطرت إلى تلبية رغبتهما بتواجدهما في فندقين مختلفين.


ويشار إلى أن الخلاف بين أصالة وأحلام كان تجدد على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إذ وصل الأمر إلى تبادل للرسائل عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي إنتهى بحظ كلاّ منهما للأخرى.




كلمات متعلقة

أصالة, وأحلام, ترفضان, الإقامة, في, فندق, واحد!!,

تابعونــا

زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟ زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟ 2019-08-28 | 14:27:48

نشرالممثل ​باسم ياخور​ صورة له معلقا عليها انه يحب دمشق فردت عليه زوجته رنا...

تامر حسني مرشّح لجائزة أفضل فنان في أفريقيا لعام 2019 تامر حسني مرشّح لجائزة أفضل فنان في أفريقيا لعام 2019 2019-08-28 | 13:15:54

ينافس الفنان المصري ​تامر حسني​ على مستوى القارة الأفريقية، للحصول على لقب أفضل...

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن.. صورة وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن.. صورة 2019-08-28 | 09:40:53

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها في صورة جديدة لها برفقة زوجها...

هجوم على غادة عبدالرازق بسبب ظهورها بـ “الهوت شورت” هجوم على غادة عبدالرازق بسبب ظهورها بـ “الهوت شورت” 2019-08-27 | 15:55:01

نشرت النجمة غادة عبدالرازق، على حسابها الخاص بإنستغرام، صوره لها وهي في تقضي...

النجم السوري ناصيف زيتون نسخة من والدته النجم السوري ناصيف زيتون نسخة من والدته 2019-08-27 | 13:48:51

فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون متابعيه بصورة جديدة مع والدته، وهي من المرات...

السورية هبة نور تفتن محبيها بالسحر الأسود.. صور السورية هبة نور تفتن محبيها بالسحر الأسود.. صور 2019-08-27 | 12:18:20

خضعت الفنانة السورية هبة نور لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، وحرصت على...

إليسا تعلن إنضمامها لمسلسل اسباني La Casa de papel إليسا تعلن إنضمامها لمسلسل اسباني La Casa de papel 2019-08-27 | 11:23:22

أعلنت المطربة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن...

حلا شيحة كما لم ترونها من قبل.. جلسة تصوير جريئة حلا شيحة كما لم ترونها من قبل.. جلسة تصوير جريئة 2019-08-27 | 09:25:31

خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية، لتتعرض على...

سميرة سعيد تجتمع بـ سعد لمجرد فهل من عمل يجمعهما قريبا؟ سميرة سعيد تجتمع بـ سعد لمجرد فهل من عمل يجمعهما قريبا؟ 2019-08-27 | 06:23:20

التقت الفنانة ​سميرة سعيد​ مؤخرا بالفنان ​سعد لمجرد​ اثناء اجازتها في المغرب...

منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا 2019-08-26 | 22:28:02

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرق اضرام النار ماده مشتعله سكب ولاعة طبيب شعفاط مخيم عياده طفل رضيع وفاة انتقام لاحة اتهام معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه عسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com