وأجرى نوربالا الجراح المختص في مستشفى بقية الله الأعظم، 7075 عملية جراحية في زراعة الكلى حتى الآن، وبذلك حطم الرقم القياسي العالمي.ويعمل الجراح المختص في المستشفى المذكور منذ عام 1991، حيث أجرى 5600 عملية جراحية في مستشفى بقية الله الأعظم بمساعدة الكادر الطبي فيه.

حطم المختص الإيراني في الجراحة، محمد حسين نوربالا، الرقم القياسي العالمي في إجراء عمليات زرع الكلى.

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