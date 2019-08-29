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جراح إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي في عمليات "زرع الكلى"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حطم المختص الإيراني في الجراحة، محمد حسين نوربالا، الرقم القياسي العالمي في إجراء عمليات زرع الكلى.



وأجرى نوربالا الجراح المختص في مستشفى بقية الله الأعظم، 7075 عملية جراحية في زراعة الكلى حتى الآن، وبذلك حطم الرقم القياسي العالمي.


ويعمل الجراح المختص في المستشفى المذكور منذ عام 1991، حيث أجرى 5600 عملية جراحية في مستشفى بقية الله الأعظم بمساعدة الكادر الطبي فيه.




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