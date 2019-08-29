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أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرها مما قالت إنه "نشاط يومي" نقوم به يمكن أن يتسبب في...
يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن دون أن يرافق ذلك أعراض مرضية، في...
يبدأ سرطان المعدة في أي مكان داخل أو على جدار المعدة، وغالبا ما تكون الأعراض غامضة...
: يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء...
قال علماء، الاثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في...
قد يكون ظهور المرارة في الفم ناتجا عن أسباب عديدة، كتناول الطعام الحار أو الكحول....
يعتبر الوزن الزائد وباء العالم الحديث، ويسعى كثيرون للتخلص منه. ولتحقيق هذه...
كشفت الدراسات السابقة العديدة عن آثار تلوث الهواء على الصحة قاتلة، والعلماء...
أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي...
ليس اعتباطا اعتبار مرض السرطان طاعون القرن الحادي والعشرين. يمكن لأي شخص أن يصاب...