تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-29 09:54:29 ايران: القواعد الامريكية في قطر والامارات وبحر عُمان في مرمى صواريخنا مع سقوط اول صاروخ امريكي علينا |  2019-08-29 09:02:35 الإعصار دوريان يفرض حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية |  2019-08-29 08:58:54 استمرار المساعي لمنع إضراب المعلمين في المدارس الابتدائية |  2019-08-29 08:47:32 7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب |  2019-08-29 08:45:22 من أين يجني "فيسبوك" أرباحه الطائلة؟ |  2019-08-29 08:44:33 جراح إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي في عمليات "زرع الكلى" |  2019-08-29 08:42:37 ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا |  2019-08-29 06:28:05 واشنطن تقرر عدم نشر خطتها للسلام قبل انتخابات الكنيست |  2019-08-29 06:04:26 أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحارة |  2019-08-28 23:38:51 زيدان يرفض المخاطرة بهازارد |  2019-08-29 00:01:52 أمريكا: خطة السلام لن تعرض قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-28 22:33:54 جامعة القدس تخرج كوكبة جديدة من طلبة كلية القدس |  2019-08-28 22:31:45 باقة الغربية:جلسة تقييميّة لأوضاع التّربية والتّعليم قبيل افتتاح السّنة الدّراسيّة |  2019-08-28 23:29:46 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في الشيخ دنون |  2019-08-28 23:26:55 الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 وهو اللقب الذي يتنافس عليه بشدة كل من فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.



وكان لاعب كرواتيا لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد قد أنهى العام الماضي هيمنة رونالدو وميسي على اللقب. ويتوقع أن يترك فان دايك هذا العام ميسي ورونالدو خاليا الوفاض، بعد أن أدى موسما رائعا مع ناديه ليفربول.


ليونيل ميسي

منذ إطلاق هذا اللقب الأوروبي عام 2011، حصل ميسي عليه مرتين فقط في 2011 و2015، وهو في القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بلقب 2019 بعد موسم مميز ساعد فيه اللاعب الأرجنتيني فريقه برشلونة على الفوز بلقب الدوري الإسباني.


وفي الفترة من يوليو/ تموز 2018 إلى نفس الشهر من 2019، كان ميسي هو هداف برشلونة بلا منازع. وخلال هذا الموسم، أحرز اللاعب 54 هدفا لفريقه الإسباني ومنتخب بلاده بواقع هدف كل 86 دقيقة.


وفاق عدد الأهداف التي أحرزها نجم برشلونة التوقعات التي أشارت إلى أنه قد يسجل للنادي الكتالوني 35.62 هدفا خلال الموسم 2018-19، لكنه سجل 51 هدفا. كما تفوق ميسي على جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية ليكون أكثر اللاعبين تهديفا يتبعه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني، الذي سجل 40 هدفا.


رونالدو

أحرز رونالدو ثلاثة أهداف لصالح منتخب البرتغال الموسم الماضي، وهو نفس عدد أهداف ميسي لصالح منتخب بلاده

كريستيانو رونالدو


حصل كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات منذ انطلاق اللقب في 2014، و2016، و2017، وهو أيضا من المرشحين في القائمة القصيرة للجائزة هذا العام.


وكان رونالدو من أهم العوامل التي ساعدت يوفنتوس في الحصول على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم من خلال أهدافه وصناعته للأهداف.


وفي الفترة من يوليو/ تموز 2018 إلى نفس الشهر من 2019، أحرز اللاعب البرتغالي 31 هدفا للفريق الإيطالي ومنتخب البرتغال بواقع هدف كل 127 دقيقة.


وسجل رونالدو مع يوفنتوس 28 هدفا ليقترب من الرقم المتوقع له هذا الموسم وهو 28.3 هدفا ولكن يظل هناك 3 لاعبين في الدوري الإيطالي تفوقوا على رونالدو في تسجيل الأهداف.


حائط صد

منذ انضمامه إلى ليفربول من ساوثامبتون، أصبح فيرجيل فان دايك لاعبا أساسيا في فريقه ليفربول وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.


ولم يسبق أن فاز مدافع بلقب أفضل لاعب في أوروبا من قبل، لذلك يُعد وضع مدافع ليفربول اللاعب في القائمة القصيرة للجائزة إنجازا كبيرا.


وشارك المدافع الهولندي مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي برصيد أهداف بلغ تسعة أهداف علاوة على صناعة أربعة أهداف. وهو أيضا صاحب أطول وقت لعب مقارنة بزملائه إذ لعب 4465 دقيقة.


كما نجح اللاعب في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب في حوالي 70 في المئة المواجهات الثنائية، سواء في على الأرض أو في الالتحامات في الهواء.على مدار الموسم الماضي.


ودخل مرمى ليفربول في الموسم الماضي أقل عدد من الأهداف مقارنة بباقي أندية الدوري الإنجليزي (22 هدفا)، ويأتي ذلك تحت قيادة قائد الدفاع فيرجيل فان دايك.




كلمات متعلقة

ميسي, ورونالدو, وفان, دايك, يتنافسون, على, لقب, أفضل, لاعب, في, أوروبا,

تابعونــا

زيدان يرفض المخاطرة بهازارد زيدان يرفض المخاطرة بهازارد 2019-08-28 | 23:38:51

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عدم المخاطرة بنجمه البلجيكي إيدين...

وكيل ديمبلي يصدم برشلونة وكيل ديمبلي يصدم برشلونة 2019-08-28 | 19:55:57

وجه موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، صفعة قوية لإدارة...

صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول 2019-08-28 | 15:55:16

تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بعد تجدد إصابة هدافه...

إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز 2019-08-28 | 14:22:30

بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر...

سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة 2019-08-28 | 13:15:05

كشفت تقارير صحف فرنسية، ان قادة نادي باريس سان جيرمان يناقشون العرض الذي قدمه وفد...

نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل 2019-08-28 | 11:05:35

بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس...

صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد 2019-08-28 | 11:02:36

احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالذكرى السابعة لانضمامه...

سان جيرمان: لن نتعجل بيع نيمار سان جيرمان: لن نتعجل بيع نيمار 2019-08-28 | 09:32:15

اكتفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليق مقتضب بشأن...

مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد 2019-08-28 | 09:26:04

في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني...

نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط 2019-08-27 | 20:46:00

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، بعد جلسة جمعته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة مؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات اصابة فتى كفر قرع مدخل دهس ضرب هرب شرطة اسعاف مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com