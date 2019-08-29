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واشنطن تقرر عدم نشر خطتها للسلام قبل انتخابات الكنيست



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت الولايات المتحدة عدم نشر خطتها للسلام " صفقة القرن" قبل انتخابات الكنيست. 


وقال الموفد الأمريكي الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إنه لن يتم الكشف عن آية تفاصيل حول هذه الخطة قبل السابع عشر من الشهر المقبل، وهو موعد الانتخابات العامة في إسرائيل. 

ووردت أقوال غرينبلات في تغريدة على حسابه في شبكة تويتر.




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