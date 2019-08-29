أجواء, حارة, نسبياً, وانخفاض, طفيف, على, درجات, الحارة,

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رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار...
رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار...
تستمر المفاوضات بين وزارتي المالية والتربية والتعليم من جهة ونقابة المعلمين من...
احتفلت كلية القدس - بارد للآداب والعلوم في جامعة القدس بتخريج الدفعة السابعة...
دَعَا رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي أبو مخّ، إلى جلسةٍ هَدفَت إلى تباحُث...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:*الشرطة تحقق في حادثة...
رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار...
استمرارًا لحملة "لا تكن فاشلًا" التي ينظم من خلالها حراك نقف معًا سلسلة من...
تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً للطعن في بلدة المغار مساء اليوم الاربعاء مما ادى...
اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين من دير الاسد وكابول بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق...