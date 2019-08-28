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زيدان يرفض المخاطرة بهازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عدم المخاطرة بنجمه البلجيكي إيدين هازارد، خلال مواجهة فياريال، الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإنه على الرغم من رغبة هازارد في العودة للملاعب من جديد، إلا أن زيدان لن يخاطر به إذا لم يكن لائقًا بنسبة 100 بالمئة.
ولم يتمكن هازارد من المشاركة مع ريال مدريد في أول مباراتين بالليجا أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد، بسبب إصابة في الفخذ، لكنه يأمل أن يلعب في استاد "لا سيراميكا" الأحد المقبل.
ولم يتدرب هازارد مع الفريق الأول أمس الثلاثاء، واستمر في القيام ببرنامجه التأهيلي في فالديباس معقل تدريبات الميرنجي.
ومن المتوقع أن ينضم هازارد لمعسكر منتخب بلجيكا، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل خوض تصفيات أمم أوروبا 2020.
زيدان يرفض المخاطرة بهازارد




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