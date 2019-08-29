أمريكا:, خطة, السلام, لن, تعرض, قبل, الانتخابات, الاسرائيلية,

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تعرض الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف جرينبلات خلال تغريدة على صفحته على موقع تويتر "قررنا ألا نعرض خطة السلام، (او عناصر منها)، قبل الانتخابات في اسرائيل".

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