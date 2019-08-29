أمريكا:, خطة, السلام, لن, تعرض, قبل, الانتخابات, الاسرائيلية,

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قصفت طائرات اسرائيلية مساء الاربعاء موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع...
كشف في نيودلهي عن بعض تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة ، ظافر ملحم: إن قرار سلطات الاحتلال...
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران لا تسعى...
قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اغلق اليوم المجال الجوي على طول...
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت بعض الأشخاص...
أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب سيرد على كل العدوان...
ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لطالب فلسطيني للدراسة في جامعة "هارفارد"...
أصدرت محكمة جاوة الشرقية حكما على مغتصب الأطفال الإندونيسي، موه إريس بن سيوكور،...
أعلنت حكومة هندوراس أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة...