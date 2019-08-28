باقة, الغربية:جلسة, تقييميّة, لأوضاع, التّربية, والتّعليم, قبيل, افتتاح, السّنة, الدّراسيّة,

دَعَا رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي أبو مخّ، إلى جلسةٍ هَدفَت إلى تباحُث أوضاع سلك التّربية والتّعليم في المدينة وجاهزيّته لافتتاح العام الدّراسيّ الجديد، التي ستتزامنُ الأسبوعَ المقبل.

ورَحَّبَ رئيسُ البلديّة الذي رحَبَ بالمفتّشين، المديرين والمديرات لمدارس باقة المختلفة، الطّواقم التّدريسيّة وهيئات العاملين والعاملات فيها.وشارَكَ في الجلسة، إلى جانب رئيس البلديّة ورئيس قسم المعارف، نوّاب رئيس البلديّة، أعضاء بلديّة، طواقم قسم المعارف وغيرهم من العاملين في سلك التّربية والتّعليم في مدينة باقة الغربيّة.وبدايَةً بارك رئيسُ البلديّة للمديرين الجديدين، الأستاذ حسن بيادسة، مدير مدرسة الحكمة الابتدائيّة؛ والمديرة نادرة مصاروة وتد، مديرة مدرسة ابن سينا الشّاملة، راجيًا لهما النّجاح في مهامّهما الجديدة.وعَدَّد رئيس البلديّة إنجازات سلك التّربية والتّعليم، ابتداءً من التّرميمات، التّوسعات والإنشاء للمؤسّسات الدّراسيّة المختلفة، مرورًا بارتفاع نتائج البجروت، وانتهاءً بتحسين وتعزيز أداء طواقم التّدريس المختلفة.وأشارَ رئيسُ البلديّة إلى التّحضيرات المكثّفة التي رافقت دخول العام الدّراسيّ الجديد، استعدادًا لاستقباله بأفضل حال وأجود أجواء مدرسيّة.وبأجواءٍ ملؤُها الحماسة، أعلنَ رئيسُ البلديّة عن اختتام التّحضيرات واستعداد طواقم التّربية والتّعليم في بلديّة باقة، استعدادًا لاستقبال عامٍ دراسيّ جديد، يحدوه الأمل والتّفاؤل بمزيد من الإنجازات التّربويّة والتّعليميّة.