اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, الشيخ, دنون,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:*الشرطة تحقق في حادثة إطلاق نار وقعت هذا المساء في الشيخ دانون ، والاي أسفرت عن إصابة أحد سكان القرية بجروح خطيرة وآخر بإصابات طفيفة*

تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ قبل قليل حول حادثة إطلاق نار وقعت في أحد شوارع بلدة الشيخ دانون، بالقرب من مدينة نهاريا.وفقًا لمصادر طبية، من المكان أحيل الى مركز الجليل الغربي الطبي في نهاريا ، رجل يبلغ من العمر 28 عامًا أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار على ما يبدو.هذا وأصيب على ما يبدو جراء إطلاق النار شاب يبلغ من العمر 19 عام بإصابات طفيفة وتلقى العلاج الطبي في المكان.قوات من الشرطة نشرت حواجز على الطرق وشرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد الجناة، إلى جانب ذلك يعمل محققو التشخيص الجنائي على جمع البينات والأدلة من مسرح الجريمة.الخلفية على ما يبدو جنائية.يواصل قادة مركز شرطة نهاريا ومحققو التشخيص الجنائي في هذه الأثناءدء بجمع البينات والأدلة في مكان الحادث.