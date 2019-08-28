اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, الشيخ, دنون,

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احتفلت كلية القدس - بارد للآداب والعلوم في جامعة القدس بتخريج الدفعة السابعة...
دَعَا رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي أبو مخّ، إلى جلسةٍ هَدفَت إلى تباحُث...
رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار...
استمرارًا لحملة "لا تكن فاشلًا" التي ينظم من خلالها حراك نقف معًا سلسلة من...
تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً للطعن في بلدة المغار مساء اليوم الاربعاء مما ادى...
اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين من دير الاسد وكابول بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق...
أشاد النائب عيساوي فريج بموقف جمعية حقوق المواطن التي طلبت من رئيس لجنة...
تناشد الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على الشاب ادهم الربايعة، من سكان...
جاءنا من كايد ظاهر الناطث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان 15 طاقم اطفاء...
ارسل النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي...