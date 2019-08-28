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الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قصفت طائرات اسرائيلية مساء الاربعاء موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.


وذكر المتحدث باسم تاجيش ان "طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة"، مدعياً ان القصف يأتي رداً على اطلاق قذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وكانت صافرات الانذار دوت مساء اليوم في مستوطنات غلاف غزة، وقالت مصادر عبرية ان صاروخا اطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.

وأضافت ان الصاروخ سقط دون وقوع اصابات أو اضرار.
الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة




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