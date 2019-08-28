تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 19:57:13 دراسة حديثة تحذّر من نشاط يومي قد يقتلك! |  2019-08-28 19:55:57 وكيل ديمبلي يصدم برشلونة |  2019-08-28 19:54:36 بيباس بعد قرار المحكمة منع الإضراب:"مواطنو الدولة لن يكونوا رهائن في أيدي منظمة المعلمين" |  2019-08-28 19:44:32 ناشطو "نقف معا" يتظاهرون امام منزل هيروفيتش وهو يعدهم بشراكة عربية - يهودية |  2019-08-28 19:43:01 الهند تبتاع من إسرائيل طائرات وصواريخ جو – جو |  2019-08-28 19:40:19 اصابة شاب تعرض للطعن في المغار |  2019-08-28 17:18:53 اعتقال ٤ اشخاص بشبهة اطلاق النار على شاب بمجد الكروم |  2019-08-28 17:12:49 النائب عيساوي فريج يطالب لجنة الإنتخابات المركزية بوقف عملها مع شركة نشرت إعلاناً يميُز ضد العرب |  2019-08-28 15:57:56 الطاقة الفلسطينية : ساعات قطع الكهرباء بغزة ستصل لـ 12 |  2019-08-28 15:54:15 ظريف من طوكيو: إيران لا تسعى لزيادة التوتر |  2019-08-28 14:36:11 القدس - اختفاء الشاب ادهم الربايعة والشرطة تبحث عنه |  2019-08-28 14:23:28 رد مفاجئ من مذيعة الحدث على رسالة غزل من أحد المشاهدين |  2019-08-28 14:13:19 حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفرقاسم واستنفار الاطفاء |  2019-08-28 14:03:35 اسرائيل ترفض مقترح حزب الله وتغلق المجال الجوي |  2019-08-28 13:16:41 الطيبي والسعدي يطالبان رئيس لجنة الانتخابات بشطب بند خدمة الجيش في شروط التشغيل في الانتخابات |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة حديثة تحذّر من نشاط يومي قد يقتلك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرها مما قالت إنه "نشاط يومي" نقوم به يمكن أن يتسبب في وفاة أي شخص.

في التفاصيل، نشرت مجلة "ذا بي إم جى" الطبية المتخصصة، دراسة أكدت نتائجها أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات أو 9 ساعات ونصف الساعة في اليوم الواحد، يمكن أن يكون سببا في وفاة الإنسان.

وأشارت الدراسة إلى النشاط البدني بصحة عامة حتى المشي أو الحركة الخفيفة يمكن أن تقلل خطر الوفاة.
كذلك حذرت الدراسة من هذه العادة خصوصا لفئة الناس من منتصف العمر، أي في عمر الثلاثينات والأربعينات لأن هؤلاء بسبب الدراسة أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة.
تمارين خفيفةكما أن الدراسة اعتمدت في أبحاثها على تحليل شريحة واسعة من البيانات، وفيها أن التمارين مهما كانت خفيفة وإن اقتصرت على المشي فهي قادرة على إحداث فارق في خفض مخاطر الوفاة المبكرة.
أيضا أشارت إلى أن الحد الأدنى لأي إنسان يحتاج إلى 150 دقيقة من التمارين الخفيفة أسبوعيا كالمشي، ويحتاج أيضا نحو 75 دقيقة أسبوعيا من التمارين متوسطة الشدة، إلا أنها أشارت إلى أن ساعات النوم ليست محسوبة من التسع ساعات ونصف الساعة المذكورة أعلاه.
دراسة حديثة تحذّر من نشاط يومي قد يقتلك!




كلمات متعلقة

دراسة, حديثة, تحذّر, من, نشاط, يومي, قد, يقتلك!,

تابعونــا

ما خطورة انخفاض ضغط الدم؟ ما خطورة انخفاض ضغط الدم؟ 2019-08-28 | 15:55:17

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن دون أن يرافق ذلك أعراض مرضية، في...

9 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة 9 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة 2019-08-28 | 14:26:30

يبدأ سرطان المعدة في أي مكان داخل أو على جدار المعدة، وغالبا ما تكون الأعراض غامضة...

أطعمة تحمي الجلد من أضرار الشمس وتكافح الشيخوخة! أطعمة تحمي الجلد من أضرار الشمس وتكافح الشيخوخة! 2019-08-28 | 09:28:45

: يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء...

أتشعر بالتعب سريعاً؟ احذر فقد تكون مصاباً بهذه المشاكل الصحية! أتشعر بالتعب سريعاً؟ احذر فقد تكون مصاباً بهذه المشاكل الصحية! 2019-08-27 | 18:20:52

قال علماء، الاثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في...

إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟ إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟ 2019-08-27 | 15:28:16

قد يكون ظهور المرارة في الفم ناتجا عن أسباب عديدة، كتناول الطعام الحار أو الكحول....

9 أخطاء تسبب زيادة الوزن 9 أخطاء تسبب زيادة الوزن 2019-08-27 | 13:45:31

يعتبر الوزن الزائد وباء العالم الحديث، ويسعى كثيرون للتخلص منه. ولتحقيق هذه...

تلوث الهواء يجعل البشر أشد عنفا وأكثر ارتكابا للجرائم تلوث الهواء يجعل البشر أشد عنفا وأكثر ارتكابا للجرائم 2019-08-27 | 12:25:23

كشفت الدراسات السابقة العديدة عن آثار تلوث الهواء على الصحة قاتلة، والعلماء...

العلماء يكشفون العلماء يكشفون 'أسوأ' فصيلة دم 2019-08-27 | 11:25:45

أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي...

العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان 2019-08-27 | 10:10:52

ليس اعتباطا اعتبار مرض السرطان طاعون القرن الحادي والعشرين. يمكن لأي شخص أن يصاب...

المكسرات وإنقاص الوزن المكسرات وإنقاص الوزن 2019-08-27 | 06:17:09

يبحث الساعون لتخفيف الوزن والنحافة دائما عن أفضل خطط فقدان الوزن وحرق دهون البطن،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids العنف جرائم قتل النساء يافا مشاركة واسعة ضد ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام وزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفاعسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح ضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com