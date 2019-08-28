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استمرارًا لحملة "لا تكن فاشلًا" التي ينظم من خلالها حراك نقف معًا سلسلة من...
تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً للطعن في بلدة المغار مساء اليوم الاربعاء مما ادى...
اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين من دير الاسد وكابول بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق...
أشاد النائب عيساوي فريج بموقف جمعية حقوق المواطن التي طلبت من رئيس لجنة...
تناشد الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على الشاب ادهم الربايعة، من سكان...
جاءنا من كايد ظاهر الناطث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان 15 طاقم اطفاء...
ارسل النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي...
اصدرت محكمة العمل القطرية امرا مؤقتا يحظر على المعلمين الاضراب مع افتتاح السنة...
اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء على كرم ابو سالم , سائق شاحنة يبلغ من العمر 39 عاما من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: أنهت الشرطة...