استمرارًا لحملة "لا تكن فاشلًا" التي ينظم من خلالها حراك نقف معًا سلسلة من التظاهرات أمام منازل قيادات سياسيّة إسرائيلية، في محاولة للضغط عليهم للتوجه للجمهور العربي في البلاد ومخاطبته، تظاهر ناشطون أمام منزل نيتسان هوروفيتس، رئيس المعسكر الديمقراطي، مطالبينه بتعزيز الشراكة العربية-اليهودية في العمل السياسي، وبفتح حوار مع المجتمع العربي.

هوروفيتس خرج من منزله للقاء المتظاهرين مؤكدًا على أهمية الحوار مع الناخبين العرب ومع ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، سواء كان ذلك داخل الحكومة أو خارجها.قال هوروفيتس إن المعسكر الديمقراطي كان أول من بارك على تصريحات أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، حول استعداده للانضمام لائتلاف حكومي.هذا وأكد هوروفيتس في نهاية اللقاء على أنه مطلوب من الجميع العمل لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، عقب انخفاضها في الانتخابات الأخيرة.رلى داوود، من قيادة حراك نقف معًا، قالت بدورها: "جئنا هذا الصباح لنطالب ببرنامج انتخابي يخدم جميع المواطنين، ويخدم مصلحة المجتمع العربي. جئنا لنطالب بشراكة عربية-يهودية حقيقية في العمل السياسي أيضًا. صوتنا له وزن".