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الهند تبتاع من إسرائيل طائرات وصواريخ جو – جو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف في نيودلهي عن بعض تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للهند بعد حوالي أسبوعين.


 وسيتم خلال الزيارة ابرام صفقتين تبتاع الهند بموجبهما من إسرائيل طائرات مزودة بمنظومة الإنذار المبكر فالكون وصواريخ جو – جو من طراز بيتون . وافيد أيضا بان نتانياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي قد يبحثان إمكانية عقد صفقة بشان شراء الهند صواريخ سبايك الإسرائيلية المضادة للدروع. وتقدر قيمة الصفقة بنصف مليار دولار.
الهند تبتاع من إسرائيل طائرات وصواريخ جو – جو




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