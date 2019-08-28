اصابة, شاب, تعرض, للطعن, في, المغار,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الشاب وصل الى عيادة طبية في البلدة ومن هناك نقل الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاماً للطعن في بلدة المغار مساء اليوم الاربعاء مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالمتوسطة .

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