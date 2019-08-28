اعتقال, ٤, اشخاص, بشبهة, اطلاق, النار, على, شاب, بمجد, الكروم,

المحكمة مددت اعتقالهما حتى يوم الاثنين ١.٩.٢٠١٩ ، وخلال التحقيق قامت الشرطة باعتقال شابين اخرين من شعب بشبهة ضلوعهما بالقضية وسيتم تقديمهم للمحكمة يوم غد الخميس.

اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابين من دير الاسد وكابول بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار على شاب في مجد الكروم مساء الثلاثاء مما ادى لاصابته بجراح خطيرة.

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