اعتقال, ٤, اشخاص, بشبهة, اطلاق, النار, على, شاب, بمجد, الكروم,

المحكمة مددت اعتقالهما حتى يوم الاثنين ١.٩.٢٠١٩ ، وخلال التحقيق قامت الشرطة باعتقال شابين اخرين من شعب بشبهة ضلوعهما بالقضية وسيتم تقديمهم للمحكمة يوم غد الخميس.
المحكمة مددت اعتقالهما حتى يوم الاثنين ١.٩.٢٠١٩ ، وخلال التحقيق قامت الشرطة باعتقال شابين اخرين من شعب بشبهة ضلوعهما بالقضية وسيتم تقديمهم للمحكمة يوم غد الخميس.
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