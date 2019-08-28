صدمة, في, برشلونة.., إصابة, جديدة, لميسي, وغيابه, سيطول,

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بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر...
كشفت تقارير صحف فرنسية، ان قادة نادي باريس سان جيرمان يناقشون العرض الذي قدمه وفد...
بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس...
احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالذكرى السابعة لانضمامه...
اكتفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليق مقتضب بشأن...
في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني...
حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، بعد جلسة جمعته...
تدخل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع...
رفع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، راية التحدي رغم إصابته العضلية التي...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان...