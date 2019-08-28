تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 17:18:53 اعتقال ٤ اشخاص بشبهة اطلاق النار على شاب بمجد الكروم |  2019-08-28 17:12:49 النائب عيساوي فريج يطالب لجنة الإنتخابات المركزية بوقف عملها مع شركة نشرت إعلاناً يميُز ضد العرب |  2019-08-28 15:57:56 الطاقة الفلسطينية : ساعات قطع الكهرباء بغزة ستصل لـ 12 |  2019-08-28 15:54:15 ظريف من طوكيو: إيران لا تسعى لزيادة التوتر |  2019-08-28 14:36:11 القدس - اختفاء الشاب ادهم الربايعة والشرطة تبحث عنه |  2019-08-28 14:23:28 رد مفاجئ من مذيعة الحدث على رسالة غزل من أحد المشاهدين |  2019-08-28 14:13:19 حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفرقاسم واستنفار الاطفاء |  2019-08-28 14:03:35 اسرائيل ترفض مقترح حزب الله وتغلق المجال الجوي |  2019-08-28 13:16:41 الطيبي والسعدي يطالبان رئيس لجنة الانتخابات بشطب بند خدمة الجيش في شروط التشغيل في الانتخابات |  2019-08-28 13:12:32 7 سنوات سجن لاب لبناني اغتصب بناته وباع احداهن لخليجي! |  2019-08-28 12:46:55 محكمة العمل تصدر امرا يحظر الاضراب في المدارس |  2019-08-28 11:52:13 حزب الله يتحدث عن توجيه ضربة مفاجئة إلى إسرائيل |  2019-08-28 11:50:35 ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر |  2019-08-28 11:10:01 استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة" |  2019-08-28 11:07:30 خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بعد تجدد إصابة هدافه ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وكشفت إذاعة "RAC1" الكتالونية، أن ميسي عانى من مشكلة بدنية جديدة، أمس الثلاثاء، خلال مواصلة عملية تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها قبيل انطلاق الموسم الجديد، وأبعدته عن أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، ضد أتلتيكو بيلباو (0-1)، وريال بيتيس (5-1).


وأشارت الإذاعة إلى أن غياب ميسي، قد يستمر لمدة شهر آخر، وهو ما سيعني غيابه عن 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، أمام كل من أوساسونا، وفالنسيا، وغرناطة، وفياريال.


وكان النجم الأرجنتيني، تعرض للإصابة في العضلة النعلية، في الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الحالي، وتخلف عن السفر مع بعثة فريقه للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة نابولي وديا، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع برشلونة في الموسم الجديد.




كلمات متعلقة

صدمة, في, برشلونة.., إصابة, جديدة, لميسي, وغيابه, سيطول,

تابعونــا

إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز 2019-08-28 | 14:22:30

بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر...

سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة 2019-08-28 | 13:15:05

كشفت تقارير صحف فرنسية، ان قادة نادي باريس سان جيرمان يناقشون العرض الذي قدمه وفد...

نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل 2019-08-28 | 11:05:35

بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس...

صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد 2019-08-28 | 11:02:36

احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالذكرى السابعة لانضمامه...

سان جيرمان: لن نتعجل بيع نيمار سان جيرمان: لن نتعجل بيع نيمار 2019-08-28 | 09:32:15

اكتفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليق مقتضب بشأن...

مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد مفاجأة.. زيدان يغادر سفينة ريال مدريد 2019-08-28 | 09:26:04

في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني...

نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط نيمار يحسم قراره: سألعب لبرشلونة فقط 2019-08-27 | 20:46:00

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، بعد جلسة جمعته...

رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار رئيس برشلونة يجس نبض الخليفي لإتمام صفقة نيمار 2019-08-27 | 18:12:57

تدخل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع...

صورة - مبابي يتحدى إصابته برسالة قوية - أتطلع للعودة صورة - مبابي يتحدى إصابته برسالة قوية - أتطلع للعودة 2019-08-27 | 15:55:04

رفع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، راية التحدي رغم إصابته العضلية التي...

مفاجأة.. نيمار ربما ينضم رسميًا اليوم إلى برشلونة مفاجأة.. نيمار ربما ينضم رسميًا اليوم إلى برشلونة 2019-08-27 | 13:47:25

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير حريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك مؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام اصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم نهاني محاجنة ام الفحم مطلوبة تنفيذ عملية الشاباك الشرطة عابد زيدان اسراء اطلاق نار العفولة المحطة المركزية الناصرةأفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com