القدس - اختفاء الشاب ادهم الربايعة والشرطة تبحث عنه

تناشد الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على الشاب ادهم الربايعة، من سكان البلدة القديمة في #القدس، الذي فقدت أثاره بتاريخ 25.08.19، حيث شوهد للمرة الأخيرة خارجًا من منطقة باب الخليل، ومنذ ذلك انقطع كل اتصال معه.يرجى من مَن رآه أو يعرف عنه أي خبر أو تمكن من التواصل معه .. الاتصال بمركز شرطة #دافيد على الرقم 026226262 او 100.