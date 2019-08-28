تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-28 14:36:11 القدس - اختفاء الشاب ادهم الربايعة والشرطة تبحث عنه |  2019-08-28 14:23:28 رد مفاجئ من مذيعة الحدث على رسالة غزل من أحد المشاهدين |  2019-08-28 14:13:19 حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفرقاسم واستنفار الاطفاء |  2019-08-28 14:03:35 اسرائيل ترفض مقترح حزب الله وتغلق المجال الجوي |  2019-08-28 13:16:41 الطيبي والسعدي يطالبان رئيس لجنة الانتخابات بشطب بند خدمة الجيش في شروط التشغيل في الانتخابات |  2019-08-28 13:12:32 7 سنوات سجن لاب لبناني اغتصب بناته وباع احداهن لخليجي! |  2019-08-28 12:46:55 محكمة العمل تصدر امرا يحظر الاضراب في المدارس |  2019-08-28 11:52:13 حزب الله يتحدث عن توجيه ضربة مفاجئة إلى إسرائيل |  2019-08-28 11:50:35 ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر |  2019-08-28 11:10:01 استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة" |  2019-08-28 11:07:30 خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة |  2019-08-28 11:03:49 إندونيسيا .. أول حكم بالإخصاء الكيميائي في العالم ! |  2019-08-28 10:54:11 ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط |  2019-08-28 10:45:47 الشرطة تنهي استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد وتقدم توصياتها |  2019-08-28 10:30:17 وزارة التربية والتعليم - 2,354 مليون طالبا منهم 556 الف طالبا من المجتمع العربي يفتتحون العام الدراسي الجديد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القدس - اختفاء الشاب ادهم الربايعة والشرطة تبحث عنه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تناشد الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على الشاب ادهم الربايعة، من سكان البلدة القديمة في #القدس، الذي فقدت أثاره بتاريخ 25.08.19، حيث شوهد للمرة الأخيرة خارجًا من منطقة باب الخليل، ومنذ ذلك انقطع كل اتصال معه.يرجى من مَن رآه أو يعرف عنه أي خبر أو تمكن من التواصل معه .. الاتصال بمركز شرطة #دافيد على الرقم 026226262 او 100.




كلمات متعلقة

القدس, -, اختفاء, الشاب, ادهم, الربايعة, والشرطة, تبحث, عنه,

تابعونــا

حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفرقاسم واستنفار الاطفاء حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفرقاسم واستنفار الاطفاء 2019-08-28 | 14:13:19

جاءنا من كايد ظاهر الناطث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان 15 طاقم اطفاء...

الطيبي والسعدي يطالبان رئيس لجنة الانتخابات بشطب بند خدمة الجيش في شروط التشغيل في الانتخابات الطيبي والسعدي يطالبان رئيس لجنة الانتخابات بشطب بند خدمة الجيش في شروط التشغيل في الانتخابات 2019-08-28 | 13:16:41

ارسل النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي...

محكمة العمل تصدر امرا يحظر الاضراب في المدارس محكمة العمل تصدر امرا يحظر الاضراب في المدارس 2019-08-28 | 12:46:55

اصدرت محكمة العمل القطرية امرا مؤقتا يحظر على المعلمين الاضراب مع افتتاح السنة...

ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط 2019-08-28 | 10:54:11

اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء على كرم ابو سالم , سائق شاحنة يبلغ من العمر 39 عاما من...

الشرطة تنهي استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد وتقدم توصياتها الشرطة تنهي استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد وتقدم توصياتها 2019-08-28 | 10:45:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: أنهت الشرطة...

وزارة التربية والتعليم - 2,354 مليون طالبا منهم 556 الف طالبا من المجتمع العربي يفتتحون العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم - 2,354 مليون طالبا منهم 556 الف طالبا من المجتمع العربي يفتتحون العام الدراسي الجديد 2019-08-28 | 10:30:17

جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي...

شجار عائلي في تل السبع وحرق سيارتين شجار عائلي في تل السبع وحرق سيارتين 2019-08-28 | 10:24:35

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاربعاء : "حريق...

فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال 2019-08-28 | 10:11:44

تعرض رجل وهو صاحب محل صرافة في باقة الغربية صباح اليوم الاربعاء لعملية سطو مسلح من...

د. شادن سلامة من طرعان اول امرأة وطبيبة عربية تتولى ادارة قسم الطوارئ في مستشفى هداسا عين كارم د. شادن سلامة من طرعان اول امرأة وطبيبة عربية تتولى ادارة قسم الطوارئ في مستشفى هداسا عين كارم 2019-08-28 | 09:18:50

تم مؤخرا تعيين د.شادن سلامة (ام ل 3 اطفال ) من مواليد قرة طرعان , مديرة لقسم الطوارئ...

اليوم - اجتماع اخر بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين لتفادي الاضراب المقرر في الجهاز التعليمي اليوم - اجتماع اخر بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين لتفادي الاضراب المقرر في الجهاز التعليمي 2019-08-28 | 07:28:00

يلتقي اليوم مرة أخرى ممثلو وزارة المالية ونقابة المعلمين سعيا للتوصل الى تفاهمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال شاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجاثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل اتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com