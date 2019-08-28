9, عوامل, تزيد, من, خطر, الإصابة, بسرطان, المعدة,

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: يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء...
قال علماء، الاثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في...
قد يكون ظهور المرارة في الفم ناتجا عن أسباب عديدة، كتناول الطعام الحار أو الكحول....
يعتبر الوزن الزائد وباء العالم الحديث، ويسعى كثيرون للتخلص منه. ولتحقيق هذه...
كشفت الدراسات السابقة العديدة عن آثار تلوث الهواء على الصحة قاتلة، والعلماء...
أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي...
ليس اعتباطا اعتبار مرض السرطان طاعون القرن الحادي والعشرين. يمكن لأي شخص أن يصاب...
يبحث الساعون لتخفيف الوزن والنحافة دائما عن أفضل خطط فقدان الوزن وحرق دهون البطن،...
اكتسب الرمان شعبية واسعة نظراً لكونه غذاء وظيفيا بسبب محتواه العالي من المكونات...
جسم الإنسان آلة مذهلة، ورغم هشاشته الواضحة فإنه قوي. ولحسن الحظ، فإن لدينا أجزاء...