بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر ميلان الإيطالي، قريبا أكثر من أي وقت مضى.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن إنتر توصل لاتفاق بالفعل مع اليونايتد، يقضي بانتقال سانشيز إلى "النيراتزوري"، لمدة عام على سبيل الإعارة، دون وجود أي بنود خاصة بالشراء.ومن المقرر أن يصل سانشيز إلى ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا.