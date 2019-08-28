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حريق هائل في مخزن بلاستيك بكفرقاسم واستنفار الاطفاء



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جاءنا من كايد ظاهر الناطث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان 15 طاقم اطفاء وانقاذ يعملون في هذه الاثناء  على اخماد حريق كبير شب في  مخزن كبير للبلاستيك في كفر قاسم .



وافيد ان الطواقم تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره ولم يبلغ عن اصابات  حتى الان.




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