حريق, هائل, في, مخزن, بلاستيك, بكفرقاسم, واستنفار, الاطفاء,

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تناشد الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على الشاب ادهم الربايعة، من سكان...
ارسل النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي...
اصدرت محكمة العمل القطرية امرا مؤقتا يحظر على المعلمين الاضراب مع افتتاح السنة...
اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء على كرم ابو سالم , سائق شاحنة يبلغ من العمر 39 عاما من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: أنهت الشرطة...
جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاربعاء : "حريق...
تعرض رجل وهو صاحب محل صرافة في باقة الغربية صباح اليوم الاربعاء لعملية سطو مسلح من...
تم مؤخرا تعيين د.شادن سلامة (ام ل 3 اطفال ) من مواليد قرة طرعان , مديرة لقسم الطوارئ...
يلتقي اليوم مرة أخرى ممثلو وزارة المالية ونقابة المعلمين سعيا للتوصل الى تفاهمات...