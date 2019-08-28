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اسرائيل ترفض مقترح حزب الله وتغلق المجال الجوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اغلق اليوم المجال الجوي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية للرحلات الجوية.



وزعمت مصادر استخباراتية اسرائيلية أنّ إسرائيل رفضت اقتراح حزب الله بالرد بشكل محدود ردا على سقوط طائرتين في الضاحية الجنوبية والغارة التي ادت الى استشهاد عنصرين من الحزب.







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