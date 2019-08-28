اسرائيل, ترفض, مقترح, حزب, الله, وتغلق, المجال, الجوي,

وزعمت مصادر استخباراتية اسرائيلية أنّ إسرائيل رفضت اقتراح حزب الله بالرد بشكل محدود ردا على سقوط طائرتين في الضاحية الجنوبية والغارة التي ادت الى استشهاد عنصرين من الحزب.

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اغلق اليوم المجال الجوي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية للرحلات الجوية.

تابعونــا

داخلية غزة توقف عدد من المشتبه بهم في تفجيرات غزة 2019-08-28 | 12:52:13 قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت بعض الأشخاص...

حزب الله يتحدث عن توجيه ضربة مفاجئة إلى إسرائيل 2019-08-28 | 11:52:13 أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب سيرد على كل العدوان...

ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر 2019-08-28 | 11:50:35 ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لطالب فلسطيني للدراسة في جامعة "هارفارد"...

إندونيسيا .. أول حكم بالإخصاء الكيميائي في العالم ! 2019-08-28 | 11:03:49 أصدرت محكمة جاوة الشرقية حكما على مغتصب الأطفال الإندونيسي، موه إريس بن سيوكور،...

هندوراس تفتتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الأحد 2019-08-28 | 09:27:38 أعلنت حكومة هندوراس أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة...

داخلية غزة: كشفنا الخيوط الأولى لتفجيري القطاع 2019-08-28 | 09:26:52 أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع...

روسيا: عدد مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا 3 آلاف عنصر 2019-08-28 | 09:17:46 أعلنت روسيا أن عدد مسلحي تنظيم "داعش" الذين لا يزالون ناشطين في الأراضي السورية،...

ايران- الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطنة بريطانية بتهمة التجسس 2019-08-28 | 07:30:29 اكدت بريطانيا انها تشد ازر عائلة المواطنة البريطانية انوشيه اشوري التي حكم عليها...

غزة- مقتل 3 من افراد الشرطة الحمساوية في انفجارين غامضين 2019-08-28 | 07:26:01 في قطاع غزة قُتل الليلة الماضية ثلاثة من عناصر الشرطة اثر انفجارين استهدفا حاجزين...