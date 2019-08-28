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الطيبي والسعدي يطالبان رئيس لجنة الانتخابات بشطب بند خدمة الجيش في شروط التشغيل في الانتخابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ارسل النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه سعدي، عضو لجنة ال انتخابات المركزية عن القائمة المشتركة، رسالة عاجلة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية ملتسر مطالبين اياه بعقد جلسة عاجلة وذلك في اعقاب منشور صادر عن اللجنة لتجنيد عمال ليوم الانتخابات حيث جاء في شروط القبول أن يكون المُتقدّم للعمل قد خدم بالجيش".



وأضاف البيان: "واشار الطيبي والسعدي الى ان "ادراج شرط "خدمة الجيش" ضمن شروط العمل من قِبل لجنة الانتخابات المركزية في يوم الانتخابات هو اقصاء واضح ومقصود للمواطنين العرب ويحمل في طيّات ادراجه دوافع عنصرية تجاه الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد وان ادراج هذا الشرط يعني بشكل غير مباشر ان لا مكان وجمال للعرب ان يعملوا للحفاظ على نزاهة الانتخابات في يوم الانتخابات، بينما يُسمح "لخادمي الجيش" بالعمل والمراقبة".


واختتم البيان: "كما وطالب الطيبي والسعدي رئيس لجنة الانتخابات بازالة شرط خدمة الجيش بشكل فوري وعقد جلسة طارئة للبحث في الموضوع والغائه" .




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