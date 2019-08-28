تامر, حسني, مرشّح, لجائزة, أفضل, فنان, في, أفريقيا, لعام, 2019,

ينافس الفنان المصري ​تامر حسني​ على مستوى القارة الأفريقية، للحصول على لقب أفضل فنان أفريقي لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "​أفريما​".

وتم إدارج إسم حسني فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجمهور في "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima"، والتي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى أفريقيا، وتختار تصنيفات أفضل فنان وفنانة، وأفضل أغنية ودي جي وعمل فني موسيقي كل عام، على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا".وينافس حسني في تصنيفين، أولهما أفضل فنان على مستوى أفريقيا، وأفضل أغنية لهذا العام عن أغنيته "ناسيني ليه"، وهي من ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك".