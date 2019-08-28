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سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحف فرنسية، ان قادة نادي باريس سان جيرمان يناقشون العرض الذي قدمه وفد برشلونة الاسباني للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا الصيف الحالي.



وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي سترد فورًا على برشلونة، بعد الاجتماع الذي تم صباح اليوم.


وأضافت الصحيفة:" إدارة سان جيرمان وعدت بتقديم الرد الليلة أو غدًا الأربعاء".


وكان ممثلو كلا الناديين قد التقوا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وصل عرض برشلونة الى 170 مليون يورو على دفعتين.


وكانت صحيفة ماركا الاسبانية، قد اوضحت ان نيمار طلب من ليوناردو المدير الرياضي للبي اس جي بالموافقة على رحيله الى برشلونة فقط.




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