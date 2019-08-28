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5 أطعمة تكافح الشيخوخة وتحميك من أضرار أشعة الشمس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت ” أماندا فون ديم هاجن ” أخصائية البشرة في مؤسسة ” GLO Skin Beauty ” في المملكة المتحدة عن وجود بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد غذائية تساعد البشرة على إصلاح وتجديد نفسها .



وأن هناك الكثير من المكونات التي يمكن استهلاكها من الطعام الذي يحمل تأثيرات وقائية مختلفة .. وتتعلق معظم الآليات بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للشيخوخة في الأطعمة التي تكافح تلف الجلد بطرق مختلفة .


 جيث قالت : ” في حين أن السلطة ليست بديلا عن واقي الشمس .. لكن بعض الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية داخلية ضد لسعات الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي ” .


وعن أمثلة تلك الأطعمة التي اقترحتها أماندا وتمثلت في الآتي :


1- الطماطم : حيث تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة التي تدعى ” الليكوبين ” والتي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة .. كما أنها مضادة للالتهابات .


2- الجزر : الذي يحتوي على مادة ” بالبيتا كاروتين ” التي تحمي من أضرار أشعة الشمس .. كما أنه يحتوي على أحد أنواع فيتامين ” بي ” و يسمى ” البيوتين ” المعزز للشعر الصحي ونمو الأظافر بسرعة .


3- الرمان : حيث اكتشف العلماء أن الرمان يقدم فوائد مضادة لالتهابات الجلد .. كما أن المغذيات الموجودة في الرمان يمكن أن تقلل من قدرة الأشعة فوق البنفسجية على التسبب بتلف خلايا الجلد .


4- الكرز : يعتبر الكرز أفضل مصدر ل ” الميلاتونين ” المضاد للأكسدة وهو هرمون يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية .. واكتشف الباحثون أنه يساعد على ترميم البشرة التي تحرقها الشمس لأنها تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة .


كما أن الكرز يعد مصدرا كبيرا لفيتامين ” سي ” وهو ضروري لبناء الكولاجين .


5- فطر crimini : هو فطر بني داكن يشبه فطر عيش الغراب وصالح للأكل .. يحتوي على معادن مضادة للأكسدة .. كما يحارب المركبات الضارة التي تتشكل في الجلد أثناء التعرض لأشعة الشمس ويعد كذلك مصدرا لفيتامين ” ب ” الذي يساعد في إنشاء خلايا بشرة جديدة ذات مظهر شبابي .




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