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محكمة العمل تصدر امرا يحظر الاضراب في المدارس



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اصدرت محكمة العمل القطرية امرا مؤقتا يحظر على المعلمين الاضراب مع اافتتاح السنة الدراسية الجديدة اواوعزت المحكمة الى الطرفين بمواصلة المفاوضات لحلحة الازمة حول مطالب المعلمين 



هذا و تستمر وزارة التربية والتعليم استعداداتها  لقتح العام الدراسي الجديد .




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