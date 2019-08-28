محكمة, العمل, تصدر, امرا, يحظر, الاضراب, في, المدارس,

هذا و تستمر وزارة التربية والتعليم استعداداتها لقتح العام الدراسي الجديد .

اصدرت محكمة العمل القطرية امرا مؤقتا يحظر على المعلمين الاضراب مع اافتتاح السنة الدراسية الجديدة اواوعزت المحكمة الى الطرفين بمواصلة المفاوضات لحلحة الازمة حول مطالب المعلمين

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