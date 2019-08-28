حزب, الله, يتحدث, عن, توجيه, ضربة, مفاجئة, إلى, إسرائيل,

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قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي اغلق اليوم المجال الجوي على طول...
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت بعض الأشخاص...
ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لطالب فلسطيني للدراسة في جامعة "هارفارد"...
أصدرت محكمة جاوة الشرقية حكما على مغتصب الأطفال الإندونيسي، موه إريس بن سيوكور،...
أعلنت حكومة هندوراس أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة...
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع...
أعلنت روسيا أن عدد مسلحي تنظيم "داعش" الذين لا يزالون ناشطين في الأراضي السورية،...
اكدت بريطانيا انها تشد ازر عائلة المواطنة البريطانية انوشيه اشوري التي حكم عليها...
في قطاع غزة قُتل الليلة الماضية ثلاثة من عناصر الشرطة اثر انفجارين استهدفا حاجزين...
قالت قناة العربية نقلاً عن مصادر مصرية:"إن مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب...