حزب, الله, يتحدث, عن, توجيه, ضربة, مفاجئة, إلى, إسرائيل,

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وأفاد نعيم قاسم لـ "روسيا اليوم" (RT)، بأن "العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة"، مشددا على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها الأمين العام حسن نصر الله في كلمته.وردا على سؤال بشأن الرد الممكن، قال قاسم، إن "الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب"، مؤكدا أن "الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب".وبيّن نائب الأمين العام لحزب الله، أن "الأجواء أجواء رد على اعتداء وليست أجواء حرب"، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حرب للتهويل والضغط على "حزب الله".