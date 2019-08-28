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ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لطالب فلسطيني للدراسة في جامعة "هارفارد" ورحلته إلى لبنان حيث يُقيم.



وقال إسماعيل أجاوي للصحيفة الصادرة عن الجامعة إن ضابطة في إدارة الهجرة استجوبته مع طلاب آخرين إثر وصولهم إلى مطار "لوجان" بمدينة بوسطن ليلة الجمعة الماضي.


وأضاف أجاوي، 17 عاما، أن الضابطة احتجزته بعد السماح لبقية الطلاب بالمغادرة، وإن مسؤولاً أمنياً فحص هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصيين لبضعة ساعات.


وزعم أن الضابطة حملته مسؤولية منشورات أصدقائه السياسية في فيسبوك، ومن بينها عبارات مناهضة للولايات المتحدة، وألغت التأشيرة على الفور ورحلته مباشرة.


وقالت جامعة هارفارد إن محاميها يتابعون القضية مع السلطات الأمريكية لتمكين الطالب من الالتحاق بالصف الدراسي الذي سيبدأ 3 سبتمبر/أيلول.


وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه لا يمكن التعليق على قرارات متعلقة بالأمن القومي، لكنه أضاف أن القوانين الأمريكية ذات الصلة لا تنص على ترحيل أجنبي أو أجنبية استنادا فقط إلى المواقف السياسية.




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