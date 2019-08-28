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اخر الاخبار
2019-08-28 11:52:13
حزب الله يتحدث عن توجيه ضربة مفاجئة إلى إسرائيل
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2019-08-28 11:50:35
ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر
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2019-08-28 11:10:01
استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة"
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2019-08-28 11:07:30
خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة
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2019-08-28 11:03:49
إندونيسيا .. أول حكم بالإخصاء الكيميائي في العالم !
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2019-08-28 10:54:11
ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط
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2019-08-28 10:45:47
الشرطة تنهي استعداداتها لافتتاح العام الدراسي الجديد وتقدم توصياتها
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2019-08-28 10:30:17
وزارة التربية والتعليم - 2,354 مليون طالبا منهم 556 الف طالبا من المجتمع العربي يفتتحون العام الدراسي الجديد
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2019-08-28 10:24:35
شجار عائلي في تل السبع وحرق سيارتين
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2019-08-28 10:11:44
فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال
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2019-08-28 09:30:29
امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا!
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2019-08-28 09:27:38
هندوراس تفتتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الأحد
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2019-08-28 09:26:52
داخلية غزة: كشفنا الخيوط الأولى لتفجيري القطاع
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2019-08-28 09:24:53
لأول مرة.. نجاح عملية إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر"
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2019-08-28 09:18:50
د. شادن سلامة من طرعان اول امرأة وطبيبة عربية تتولى ادارة قسم الطوارئ في مستشفى هداسا عين كارم
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