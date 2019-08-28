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استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة "الجزيرة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدمت المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، استقالتها من قناة "الجزيرة"، بعد خمس سنوات من العمل في القناة القطرية.



وكتبت أوشان تغريدة على صفحتها في تويتر، أعلنت فيها استقالتها، دون أن تتطرق لتفاصيل الاستقال.


 
واستبقت حسينة أوشان، تغريدة الاستقالة بتغريدة سابقة نشرتها في أبريل / نيسان الماضي، يُرجح أنها تحمل الأسباب التي أدت إلى ابتعادها عن القناة، حيث ألمحت في التغريدة السابقة لتعرضها إلى ضغوط ومساومات ومحاولة شراء مواقفها وأرائها وولائها بالمال.



وقالت أوشان في تلك التغريدة: "ما إن تبدأ فى التحليل أو مناصرة قضية عادلة.. وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقا حتى تفقد مصداقيتك وتُفقد القضية التي تناصر التعاطف نحوها".




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