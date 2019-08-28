نيمار, يفاجئ, الجميع.., ويتجه, للتمثيل,

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احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالذكرى السابعة لانضمامه...
اكتفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليق مقتضب بشأن...
في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني...
حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وجهته المقبلة، بعد جلسة جمعته...
تدخل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع...
رفع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، راية التحدي رغم إصابته العضلية التي...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في مفاوضات برشلونة مع باريس سان...
أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، اليوم الاثنين، عن قائمة...
كشف تقرر صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، من أجل...
أعلن ريال مدريد اليوم ، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة...