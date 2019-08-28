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نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جرمان، فاجئ النجم البرازيلي الجميع بتغريدة مصحوبة بفيديو على "تويتر" معلنا مشاركته في مسلسل إسباني.



وظهر نيمار مرتديا الزي الأحمر وقناع الفنان الإسباني السريالي، سيلفادور دالي، الخاص بالمسلسل الإسباني "لا كاسا ديل بابيل" والتي تعني بالعربية "بيت الورق".



وكتب النجم البرازيلي (27 عاما) في تغريدة: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي أن أكون جزءا من مسلسلي المفضل والآن يمكنني مشاركة ذلك معكم".



وشارك نيمار في المسلسل، الذي تنتجه شركة "نتفليكس" الأميركية حاملا اسم "جواو" في الحلقتين السادسة والثامنة من الجزء الأخير الذي نشر في يوليو، ولم تعرض الحلقات التي شارك فيها بسبب تورطه في قضية الاغتصاب، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.




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