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صورة.. مودريتش يحتفل بعامه السابع مع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالذكرى السابعة لانضمامه للفريق الملكي قادمًا من توتنهام هوتسبير.



ونشر مودريتش، صورة له في موسمه الأول بمدريد، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب عليها "البداية لرحلة رائعة مع نادي صُناعة الأحلام".


وأضاف اللاعب الكرواتي "7 سنوات من السعادة والاعتزاز بالانتماء إلى عائلة ريال مدريد".


ونجح مودريتش في تحقيق الكثير من البطولات مع ريال مدريد على مدار 7 أعوام، ولعل أبرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، والسوبر الأوروبي (3 مرات).


كما نجح خلال تواجده مع ريال مدريد، في حصد جائزتي أفضل لاعب في قارة أوروبا والعالم لعام 2018.




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