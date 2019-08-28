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ضبط كمية مخدرات خطيرة مخبأة داخل شحنة أحذية على معبر كرم ابو سالم واعتقال سائق من رهط



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء على كرم ابو سالم , سائق شاحنة يبلغ من العمر 39 عاما من سكان مدينة رهط في الجنوب وذلك بعد ان ضبط بصندوق الشاحنة مخدرات من النوع الخطير مخبأة داخل شحنة احذية كانت في طريقها على ما يبدو لقطاع غزة .



وافيد ان الشرطة ضبطت داخل شحنة الاحذية كمية 5.6 مخدرات من النوع الخطيرة وتم مصادرتها على الفور واعتقال السائق.


وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال السائق لاستكمال التحقيق معه .




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