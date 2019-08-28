الشرطة, تنهي, استعداداتها, لافتتاح, العام, الدراسي, الجديد, وتقدم, توصياتها,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: أنهت الشرطة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي (20 2019).

ككل عام متوقع يوم الأحد (01.09)، افتتاح العام الدراسي 2019-2020 في الآلاف من المؤسسات التعليمية في كافة أنحاء الدولة.كما هو عليه في كل عام، يتميز اليوم الافتتاحي للعام الدراسي بحركة مرور نشطة (للمركبات والمشاة) قرب المدارس والمؤسسات التعليمية.خلال النهار ، ستقوم الشرطة بنشر قوات معززة في جميع أنحاء الدولة. حيث سيتم نشر الآلاف من افراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود والمتطوعين بالقرب من المؤسسات التعليمية لضمان امن وسلامة الاهالي والطواقم التدريسية والأطفال والطلاب العائدين إلى مقاعد المدرسة.إلى جانب مهام تطبيق القانون بما يتعلق في مجال الترخيص وضمان الأمن والنظام وتنظيم المرور ، سيقوم افراد شرطة اسرائيل في جميع أنحاء الدولة بتوزيع جدول اسبوعي للطلاب اعدته الشرطة خصيصًا لافتتاح العام الدراسي باللغتين العبرية والعربية.*مع نهاية العطلة الصيفية والعودة إلى مقاعد الدراسة ، فيما يلي إرشادات وتوصيات شرطة إسرائيل لضمان امن وسلامة الاطفال والطلاب*:🔹 قوموا بتوعية أطفالكم/ ابنائكم عن الابتعاد عن الغرباء وعدم الحديث/ محاورتهم، وبالتأكيد عدم الاتصال او الذهاب معهم.🔹 قوموا بتنويه وشد انتباه أطفالكم/ ابنائكم أنه يجب توخي الحذر وان يكونوا على يقظة فيما كان هناك أشخاصمشبوهين بالقرب من المؤسسة التعليمية.في مثل هذه الحالات تناشد شرطة اسرائيل الجميع من آباء وأمهات معلمين وطلاب، إبلاغ الشرطة *الاتصال على الرقم 100* والابلاغ عن اي سلوك مشبوه يستوجب تدخل الشرطة.🔹في حال العثور على جسم مشبوه ابتعدوا عنه فورا اعلموا شخص بالغ واستدعوا الشرطة فورا.🔹اختاروا مع الأطفال المسار الأكثر امانا (سيرا على الأقدام من البيت إلى المدرسة وبالعكس). الشرطة تنصح بممارسة المشي على المسار، مع الشرح للاطفال عن المخاطر التي قد يواجهونها على المسار وكيفية توخي الحذر والنهج بشكل آمن مثل: عدم التحدث مع الغرباء، والمشي بعيدًا عن حافة الرصيف ، وعدم اقتحام الطريق بشكل مفاجئ ، وعبور الطريق في الاماكن المعدة لذلك على ممرات عبور المشاة او عدم عبور الشارع بين السيارات المركونة او من قرب الحافلات.🔹 لا يسمح للأطفال دون سن التاسعة بعبور الطريق بمفردهم وشرح القواعد قبل عبور الطريق.🔹 الى الاهالي السائقين/ات بالقرب من المؤسسات التعليمية ، انتبهوا للازدحامات المرورية، خاصة في الأيام الأولى من افتتاح العام الدراسي، وتوخوا الحذر اثناء القيادة: السفر وعبور معابر المشاة ببطء وبجانب المؤسسات التعليمية ، وإعطاء حق الاولوية لعابري المشاة، وتجنب السهو أثناء القيادة.🔹 مع انهاء القيادة تأكدوا أنكم لم تنسوا أي احد داخل السيارة (في المقعد الخلفي). ينصح باستخدام التدابير الوقائية لعدم نسيان الأطفال داخل السيارة.🔹 تأكدوا من استخدام حزام الامان والمقاعد الخاصة بالأطفال حسب أعمارهم.🔹انزلوا الاطفال من السيارة فقط في مناطق آمنة.🔹 اشرحوا ونبهوا الأطفال الذين يسافرون في مركبات النقل عدم إخراج الرأس أو اليد من النافذة، ودخول المركبات والجلوس والخروج منها بشكل منظم والتحل بالصبر، والخروج بحذر من المركبات والمشي على الجانب الداخلي من الرصيف، احرصوا بان لا تشاركوا في التسبب في سهو السائق.🔹 قوموا بتوعية طلابكم من استعمال الانترنت بما في ذلك بواسطة الهاتف النقال بشكل آمن دون التجريح لزملائهم.🔹 فيما واجهوا اي توجه من شخص مجهول بما في ذلك محتويات غير لائقة جنسية او عنيفة فعليهم ان يرفضوا التوجه وان يبلغوا شخص بالغ *والاتصال بمركز الشرطة لمكافحة مخالفات الشبكة العنكبوتية 105**توصيات خاصة لركوب الأطفال على الدراجات / الدراجات كهربائية / هوفير بورد / والكوركنيت وغيرها:*🔹 وفق ما ينصه القانون، لا يُسمح استخدام الدراجات الكهربائية إلا فوق سن 16 عامًا.🔹 اشرحوا لاطفاكم عن المخاطر باستخدام الدراجات والتأكد من استخدامهم للخوذة المسموح استخدامها وفق المعايير الآمنة. كما ويوصى أيضا باستخدام واقي الركبين والاكواع.🔹 نبهوا أطفالكم من عدم استخدام الهاتف النقال أثناء ركوبهم ويجب الامتثال لجميع قوانين المرور .-------