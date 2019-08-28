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شجار عائلي في تل السبع وحرق سيارتين



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جاء في  بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاربعاء : "حريق شب فجر اليوم بسيارتين ببلدة تل السبع. طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره ولم يبلغ عن اصابات. يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".



وكانت الشرطة شرعت بتحقيقات على خلفية الشجار المؤسف بين أبناء العائلة الواحدة، واعتقلت عددا من المشتبه بهم على ذمة التحقيقات.




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