فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال

تعرض رجل وهو صاحب محل صرافة في باقة الغربية صباح اليوم الاربعاء لعملية سطو مسلح من قبل مجهول .

حيث تم اطلاق نار في الهواء وتنفيذ عملية السطو على المجني عليه وسرقة مبلغ من المال داخل حقيبة كانت بحوزته .فيما باشرت الشرطة بالبحث ونصب الحواجز في محاولة لتعقب الجاني .