فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال

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اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء على كرم ابو سالم , سائق شاحنة يبلغ من العمر 39 عاما من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: أنهت الشرطة...
جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاربعاء : "حريق...
تم مؤخرا تعيين د.شادن سلامة (ام ل 3 اطفال ) من مواليد قرة طرعان , مديرة لقسم الطوارئ...
يلتقي اليوم مرة أخرى ممثلو وزارة المالية ونقابة المعلمين سعيا للتوصل الى تفاهمات...
ليوم يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع...
تعرض شاب يبلغ من العمر 30 عاما لاطلاق نار بعد منتصف الليلة الماضية مما ادى لاصابته...
كعادتها وقبل إفتتاح السنة الدراسية قامت المدرسة الثانوية الشاملة بعقد اجتماع...
احتفلت طائفة الروم الارثوذكس في الناصرة مساء اليوم الثلاثاء بعيد انتقال السيدة...