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فيديو - سطو مسلح على صاحب محل صرافة في باقة الغربية واطلاق نار في الهواء وسرقة حقيبة فيها اموال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تعرض رجل وهو صاحب محل صرافة في باقة الغربية صباح اليوم الاربعاء لعملية سطو مسلح من قبل مجهول .



حيث تم اطلاق نار في الهواء وتنفيذ عملية السطو على المجني عليه وسرقة مبلغ من المال داخل حقيبة كانت بحوزته .


فيما باشرت الشرطة بالبحث ونصب الحواجز في محاولة لتعقب الجاني .




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