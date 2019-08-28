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الفيضانات تجرف سيارات وتثير الفوضى في مدريد
2019-08-28 09:43:56
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الفيضانات تجرف سيارات وتثير الفوضى في مدريد
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